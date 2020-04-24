Yapay zekâyla korona tedavisi

Koronavirüs hastalarının tanısına ve hasta yönetimine yardımcı olan yapay zeka uygulaması, dünya üzerinde bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de uygulamaya sokuldu. Uygulama sayesinde koronavirüs hasta değerlendirmesi ve yönetiminde önemli rol oynayan akciğer tomografi inceleniyor.Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Soner Şahin'in yürüttüğü çalışmayla ilgili bilgi veren Medistate Hastanesi Radyoloji Klinik Direktörü Doç. Dr. Kaan Meriç, "Uygulama, test sonuçlarının elde olunamadığı ya da elde olunsa bile yanlış negatiflik taşıdığı durumlarda olumlu sonuçlar veriyor. Koronavirüsün akciğere verdiği hasar tespiti de anında görülüyor. Hızlı ve daha doğru teşhis ve hasta triyajı (sınıflaması) yapılması sağlanırken, klinik ve muayene bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde tanının doğruluğu artıyor. Etkilenen akciğer dokusunun daha doğru bir şekilde tanımlanmasına izin veriyor" şeklinde konuştu.