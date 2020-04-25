Coronavirüs salgınında e-ticaret ne kadar arttı ? İşte salgın döneminde e-ticaret verileri...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs dünyayı derinden etkiledi. Dünya ekonomileri Coronavirüs nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu dönemde Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada e-ticaretin önemi arttı. Türkiye'de bu dönemde e-ticaret üzerinden satışlar yükseldi. İşte Türkiye'deki son veriler...
Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:53ABONE OL
Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler azalırken tüketiciler, "temassız ticaret" olarak adlandırılan e-ticaret platformlarına yöneldi.