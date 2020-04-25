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salgınında e-ticaret ne kadar arttı ? İşte salgın döneminde e-ticaret verileri...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı derinden etkiledi. Dünya ekonomileri Coronavirüs nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu dönemde Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada e-ticaretin önemi arttı. Türkiye'de bu dönemde e-ticaret üzerinden satışlar yükseldi. İşte Türkiye'deki son veriler...

Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:53 ABONE OL
Coronavirüs salgınında e-ticaret ne kadar arttı ? İşte salgın döneminde e-ticaret verileri...

Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler azalırken tüketiciler, "temassız ticaret" olarak adlandırılan e-ticaret platformlarına yöneldi.

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Coronavirüs salgınında e-ticaret ne kadar arttı ? İşte salgın döneminde e-ticaret verileri...
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