‘Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı’

Fransa, Azerbaycan, İsveç, İsviçre, Tayland, Almanya ve Ukrayna'dan önceki gün Türkiye'ye getirilen 2 bin 618 kişi Kütahya, Niğde, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bartın, Yalova, Samsun, Amasya ve Tokat'taki yurtlara yerleştirildi. Irak'tan getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreçlerini Mardin'de bir yurtta geçiren vatandaşlar memleketlerine uğurlanırken duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk Kızılay tarafından günde 3 öğün yemek verilen, AFAD ekiplerince lojistik ve temizlik ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince günde iki defa sağlık taraması yapıldı. İlk sahuru da yurtta dağıtılan kumanya ile yapan vatandaşlar, AFAD tarafından sağlanan araçlarla memleketlerine uğurlandı. Mardin'deki yurtta kalan Antalyalı Erhan Yiğit "Allah devletimizden, Başkan Erdoğan'dan razı olsun. Hiçbir şeyimiz eksik değildi. 5 yıldızlı otelde gibiydik" diye konuştu. Aynı yurtta kalan işçilerden Erkan Yavuz, "Şükürler olsun ki devletimiz bizleri hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Orada kaldığımız yerden, kapımızın önünden alarak buraya kadar sağ salim getirdi ve çocuklarımıza kavuşmamıza imkan sağladı. İyi ki Türk'üm." şeklinde konuştu./ SABAH