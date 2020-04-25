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Son dakika: : "Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"

: "Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. ’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 22:04 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 60.000'in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20.000'e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."



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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"
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