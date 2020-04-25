Dur ihtarına uymayıp polisleri yaralayan şüpheli suç makinası çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz Salı günü saat 22.00 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde şüphelenilen bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracın takibe alındığı öğrenildi.

Bir süre sonra kontrollü bir şekilde durdurulmak istenen aracın ekip otosuna çarpması neticesinde 2 polis memurunun yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına neden olduğu belirlendi.

Devamında yaya olarak kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Anıl K.'nın havaya ateş edilerek ve kademeli güç kullanılarak yakalandığı anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın 4 kez "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", 1 kez "Güveni Kötüye Kullanma", 2 kez "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", 1 kez "Yağma", 1 kez "Gasp" ve 1 kez "Kasten Yaralama" olmak üzere 10 suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli "Görevli Memura Mukavemet" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.