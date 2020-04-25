İyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 109 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 104 bin 912, toplam can kaybının 2 bin 600 olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre dün 3 bin 122 vakaya karşılık iyileşen sayısı 3 bin 246 olarak belirlendi. Toplam test sayısı 830 bin 257'ye, toplam iyileşen sayısı da 21 bin 737'ye yükseldi. Açıklamada, yoğun bakım hastasının bin 790, entübe hasta sayısının da 929 olduğu bilgisi yer aldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" paylaşımını yaptı.