Maske kesim makineli kaçak imalata suçüstü

İstanbul Ümraniye'de izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde kaçak sağlık maskesi imal edilen bir adrese baskın yapıldı. Koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan sahtekarlara peş peşe operasyonlar düzenleyen polisler, Esen Şehir Mahallesi'ndeki İnce Sokak üzerinde bulunan söz konusu adresin bodrum katında kaçak sağlık maskesi imalatında kullanılan bir düzeneğin çalışır halde olduğunu ve sağlık maskesi kesim makinesinin seri bir şekilde sağlık maskesi kesimi yaptığını tespit etti. Adreste kutulara yerleştirilerek paketlenmiş ve kolilere konulmuş halde satışa hazır duruma getirilmiş beş bin kaçak sağlık maskesi ile birlikte henüz lastikleri takılmamış bir koli kaçak sağlık maskesi ele geçirildi.







MÜHÜRLENDİ VE PARA CEZASI KESİLDİ



Satılarak piyasaya sürülemeden operasyonda ele geçirilen kaçak sağlık maskeleri Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Görevlilere ruhsat ve sağlık maskesi imalatı izin belgesi ibraz edemeyen iş yeri sahibi C.K.'ya "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180 lira idari para cezası kesildi. Seri imalat ile kaçak sağlık maskesi imal edilen iş yeri ise Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve iş yerinin faaliyetlerine son verildi.