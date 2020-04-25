MSB'den art arda son dakika açıklamaları: 32 terörist etkisiz! 1 asker şehit...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başarılı bir operasyon ile 20 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bahar aylarının gelmesi ile YPG/PKK'lı teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimlerini çoğaltırken, TSK başarılı operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek örgüte fırsat vermedi.

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TSK'nın Irak'ın Haftanin bölgesindeki üssüne de teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte bir vatan evladı şehit olurken, 12 terörist öldürüldü. MSB konuya ilişkin de bir açıklama yayınladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Barış Pınarı Harekatı bölgeside sivillerin can ve mal güvenliğini koruyan TSK'nın mevzilerine YPG'li teröristler tarafından sızma girişimi yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

MSB'DEN IRAK'TAKİ OPERASYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

MSB'den yapılan ikinci açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

TSK ve MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla şehidin kimliği duyuruldu. Şehidin Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce olduğu açıklanırken, ailesine başsağlığı, şehide rahmet dilendi.

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