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Öğrencileriyle birlikte ön cephede savaşmak istedi

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Öğrencileriyle birlikte ön cephede savaşmak istedi
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Op. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun (67), hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce pandemiyle mücadelede gönüllü görev almak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğu ortaya çıktı. Oğlu Görkem Çitoğlu'nun kalp damar cerrahı olarak çalıştığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Çitoğlu'nun başvurusuyla ilgili konuşan kardeşi ve TUSEM'in kurucularından eczacı Mustafa Çitoğlu "Başvurudan ölümünden sonra haberimiz oldu. Bu bizi çok duygulandırdı. 67 yaşında ve risk gurubundaydı. Eğitiminde destek olduğu hekimlerle birlikte ön saflarda savaşmak istemiş" diye konuştu.
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Öğrencileriyle birlikte ön cephede savaşmak istedi
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