Sığla Ormanları’na tam koruma! Artık insan eli değmeyecek

Anadolu doğasını merak eden herkesin bir şekilde ucundan kıyısından hikayesini bildiği, tanışmak istediği ünlü Sığla Ormanları'nda bulunan Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis) Türkiye'nin güneybatı bölümünde ve kısmen Rodos Adası ile Kıbrıs Adası'nda yayılış gösteren ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan endemik bir ağaç türünün en güzel ormanları Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçe sınırlarında bulunuyordu.

TESCİL SÜRECİ DEVAM EDİYORDU

Muğla ili, Ortaca ve Dalaman İlçeleri'nde yer alan, Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları Doğal Sit Alanı Çevre Bakanı'nın 10.03.2020 tarihli oluru ile 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiş ve Tescil İlanı yapılmıştı. 'Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alanı' tesciline ilişkin idari süreç ise devam ediyordu.

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMÎ GAZETEDE

23 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre sığla ormanları alan ve çap haritaları ile birlikte koruma statüsü yükseltilerek 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilip koruma altına alındı.

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' NE ANLAMA GELİR?

Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemlerin, türlerin, habitat ve jeolojik jeomorfolojik özelliklerin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana gelmiş, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan alanlardır. Bu kesin korunan alanlarda insanın ekonomik ve diğer faaliyetleri kesinlikle yapılamıyor.

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