Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca Coronavirüs'te son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 25 Nisan tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısın açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son veriye göre Türkiye'de bugün 2861 yeni vaka tespit edildi, 106 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 3845 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 25.582'ye ulaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." dedi.

Son dakika! Koronavirüs sayısında umutlandıran gelişme! İşte son veriler! | Video

DÜN TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANDI

Dün Türkiye'de bir ilk yaşandı ve ilk kez iyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti. Bakan Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, ""Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin." dedi." dedi.

24 NİSAN VERİLERİ:

Toplam Test Sayısı: 38.351

Vaka Sayısı: 3122

Vefat Sayısı: 109

İyileşenlerin sayısı: 3246