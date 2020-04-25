Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan yalan haberlere sert tepki! "Her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisi ile ilgili yapılan yalan haberlere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' ifadelerini kullandı...

İşte o yalan haber, ve Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları:

CORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATMIŞTI

Gece gündüz çalışılarak bu sonuç ortaya çıktı. Dünyada eşi benzeri görülmeyecek şekilde bu kadar cihazı üretip teslim ettik.Yüksek tempoda milli seferberlik ruhuyla yapıldı diyebiliriz. Bazı mühendis arkadaşlarımız bizi odaya kilitleyin. Bitirene kadar da çıkarmayın diyenler oldu. Bu solunum cihazı dendiğinde basit bir cihaz değil. Bilgisayar kontrollü cihaz ve binlerce satır yazılım var. Bütün bunlar en kritik bileşenlere kadar yerli olarak yapıldı.

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'dan canlı yayında yerli solunum cihazı hakkında açıklama | Video