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Terör şüphelisine 15 yıl hapis talebi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
ADANA'DA, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan C.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Terör örgütü üyesi C.Y., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, iddianamede C.Y'nin örgüt üyesi olduğuna yer verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve terör örgütünün talimatıyla sözde karakollarda nöbet tuttuğu, örgüte ait kimlik taşıdığı, kod isim kullandığı kaydedildi.
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Terör şüphelisine 15 yıl hapis talebi
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