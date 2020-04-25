Türkiye’nin tedavideki başarısı diğer ülkelere örnek olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısında Dünya Sağlık Örgütü ile bir toplantı yapılacağını ve Türkiye'nin tedavi yöntemini isteyen ülkelerin kullanabilmesi için paylaşacakları konusunda bilgi verdi. Bakan Koca Türkiye'de salgın kapsamındaki ölümlerin düşük olmasının en önemli nedenlerinden birinin diğer ülkelerden farklı bir tedavi yöntemi uygulanması olduğuna dikkat çekerek "Biz testi pozitif çıkan her hastaya tedaviyi uyguluyoruz. Birçok ülke bunu yapmıyor. Yoğun bakıma yatan hastalara ilaç veriliyor diğer ülkelerde. Biz her hastaya uyguluyoruz, ilaç sıkıntımız yok. Geldiğimiz nokta iyi. Erken ilaca başlayarak, yoğun bakıma geçişler ve solunum cihazına bağlanma oranı da düştü. Entübe hastaların yüzde 50'si kaybediliyordu. İlaca hemen başlayarak bu oranı düşürdük. Türkiye'nin uyguladığı bu yöntemi dünyaya anlatacağız. DSÖ ile irtibat halindeyiz. Yakında bir video konferans toplantısı olacak. Türkiye'nin tecrübeleri anlatılacak orada" dedi. Öte yandan yaşlıların, sokağa çıkma yasağının bulunduğu pazar günleri, üç saatliğine evlerinin etrafında sosyal mesafe kurallarına uyarak yürüyüş yapmalarına izin verilmesi üzerinde duruluyor. Öte yandan ramazan boyunca iftar sonrası şehirlerde kalabalık oluşmasına izin verilmeyecek. Ancak 65 yaş üstü için iftar sonrası yarım saatlik bir hava alma izni verilip verilemeyeceği üzerinde de duruluyor.