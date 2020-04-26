Bakan Koca'dan corona açıklaması: Başarımızın arkasında 5 neden var

Geçtiğimiz gün, salgının başladığı günden bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçmesi ise herkesi umutlandırdı. Sevindiren tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavideki başarının 5 nedeni olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüsü tedavisinde nasıl başarılı olduğunu anlattı | Video





KLOROKİN/HİDROKSİKLOROKİNE ERKEN BAŞLIYORUZ



Hürriyet'in haberine göre: Ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb şikâyetleri olan herkesi "Bir ateş düşürücü al, istirahat et, evinden çıkma" diyen ülkelerden farklı olarak hastaneye çağırıyor, test ve tetkik yaparak kuşkulandığımız durumlarda da test neticelerini bile beklemeden klorokin ile tedaviye başlıyoruz.



AZİTROMİSİNİ FARKLI KULLANIYORUZ



Klorokin tedavisine ek olarak azitromisin isimli antibiyotiği diğer ülkelerden daha bilinçli ve erken devreye sokuyoruz. Bu, başarı oranımızı etkileyen önemli bir faktör oldu.



FAVİPİRAVİR'DEN ÇOK YARARLANDIK



İlk kez Çin'de kullanılan ve orada sadece yoğun bakımdaki entübe hastaları (genel durumu ağır, solunum yetmezliği ciddi vakalara) verilen Favipiravir'i de biz çoğu zaman erken dönemde devreye sokuyoruz.

Solunum sıkıntısının daha yeni başladığı, kan oksijen yoğunluğunun yeni yeni kritik değerlere düştüğü akciğer harabiyetinin erken dönemlerinde biz Favipiravir'i hemen devreye sokuyoruz. Bu sayede ciddi bir 'ön alma' başarısı yakaladığımızı düşünüyoruz.

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının da yoğun bakım ve entübasyon uygulanan vaka sayısının da çok daha önemlisi kaybettiğimiz insanlarımızın az olmasının önemli bir nedeni de kanaatimce bu 'ön alma stratejisi'dir.



YOĞUN OKSİJEN DESTEĞİ VERİYORUZ



Bilinenden ve rutin uygulamalardan farklı olarak solunum sıkıntısı çeken hastalarımıza çok erken dönemde yüksek basınçlı oksijen tedavisi desteği uyguluyoruz. Farklı ve öncü ön alma stratejilerimizden biri de bu.

Bu farklı uygulama sayesinde solunum yetmezliğinden kaybettiğimiz vaka sayımızda çok şükür ciddi bir azalma oldu.



HASTANIN POZİSYONUNU DEĞİŞTİRMEK DE ÇOK İŞE YARADI



Kandaki oksijen yoğunluğunu arttırabilmek için uyguladığımız yüksek basınçlı oksijen desteği yanında ikinci ve farklı bir seçeneği daha devreye soktuk: Ağır solunum sıkıntısı yaşayan yoğun bakım hastalarını yüzükoyun yatırarak, akciğerdeki oksijen/karbondioksit değişimini kolaylaştırdık.

Bu basit pozisyon değişimi sayesinde daha fazla akciğer alanında oksijen değişiminin gerçekleştiğini ve kandaki oksijen yoğunluğunun memnuniyet verici seviyelere yükseldiğini tespit ettik. Bizim daha salgının başından beri uyguladığımız bu basit uygulamayı pek çok ülke daha geçtiğimiz hafta devreye sokmayı akıl etti!



İYİ HABER! UÇAK İNİŞE GEÇTi AMA...



Salgın başlangıçta kontrolsüz bir hızla yükselen tehlikeli bir uçak gibiydi. Şükürler olsun ki tecrübeli pilotların stratejik manevraları ile o riskli yükseliş çok uzamadan kontrol altına alındı, bir hafta kadar evvel yatay uçuş aşaması başladı. En güzel haber ise cuma akşamı açıklandı: Salgının inişe geçtiğinin ilk işareti sayılan 'makas' cuma günü kapandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca o gün belirlenen yeni hasta sayısının, aynı gün iyileşen hasta sayısının altına düştüğünü açıkladı. Umalım ki bu 'makas' hep kapalı kalsın ve bir daha açılmasın. Salgın uçağı kontrollü inişini sürdürsün. Bize düşen görev şu: Hepimiz o uçağın yolcusuyuz. Bu tatsız ve tehlikeli yolculuğu sağ salim tamamlayabilmek için rehavete kapılmayıp tedbir kemerlerini sıkı sıkıya kapalı tutmayı sürdürmeliyiz.



UÇAK PİSTE NE ZAMAN İNER

Dün Sayın Bakan Koca'ya şu soruyu sordum: "Uçak piste ne zaman iner?" Yanıtı özetle şu idi: "İyileşenlerin sayısı yeni hastalananların sayısından fazla olmaya devam etmeli. Salgın uçağının kazasız belasız piste indiğinden bu makas 'kilitlenince' emin olacağız ama biz prensip olarak ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz." Edindiğim net kanaat şudur: Sağlık Bakanı ipin ucunu sağlam tutuyor, mücadeleye bize "sıfır hasta rakamı" müjdesini verene kadar devam etmekte kararlı görünüyor.



Bakan Koca bu karelerle paylaştı! Ülkemle gurur duyuyorum

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