Başkan Erdoğan’dan şiirli paylaşım

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.Fotoğrafta, Erdoğan'ın oturduğu masada, 2014'te Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" adlı Necip Fazıl Sempozyumu'ndan derlenen tebliğlerden oluşan "Necip Fazıl Kitabı" yer aldı.Başkan Erdoğan paylaşımında, şair Adil Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" adlı şiirindeki "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır, Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır, Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim, Vatanım, milletim, tüm insanlar kardeşlerim" dizelerine de yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 58. kuruluş yıldönümünü de yayımladığı mesajla kutladı.Başkan Erdoğan dün ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde koronavirüs ile mücadelede destek ve işbirliği ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Başkan Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, vatanı ve bayrağı savunan askerlerin kahramanlığını ve milletin fedakarlığını minnetle andı, şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle yad eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bu münasebetle tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale'nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz."