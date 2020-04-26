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Oktay'dan "birliktelik" vurgusu

Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda toplumsal birlikteliğe dikkati çekti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.4.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 22:48 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan birliktelik vurgusu

Oktay, sosyal medya hesaplarından "birliktebaşaracağız" konu etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay'ın yurt genelinde daha önce vatandaşlarla birlikte çektirdiği fotoğraflara da yer verilen paylaşımda, "Birlikte Türkiye olacağız, birlikte yürüyeceğiz yarınlara, birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "birliktelik" vurgusu
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