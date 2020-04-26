Emniyet baskın düzenledi! Evde yakalanan şahıs suç makinası çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bahçelievler ilçesinde meydana gelen bir olayda şüpheli olarak aranan bir şahsın Avcılar'da bir adreste saklandığı, ayrıca evde uyuşturucu ve silah bulundurulduğu bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Nisan 2020 tarihi saat 00.01 sıralarında bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

Adreste bulunan Rıdvan E. (30), Serkan K. (21) ve yaşı küçük şahıs A.A. (17) yakalandı. Arama kararına istinaden adreste yapılan aramada; 1 adet Ruhsatsız Tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 343 adet fişek, 4.5 gram ve 1.5 gram olmak üzere 2 parça halinde toplam 6 gram Skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet çelik yelek ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamasında; yaşı küçük şahıs A.A.'nın 12 ayrı suçtan aranmasının 8 ayrı olaydan da firarının olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan Rıdvan E. ve Serkan K. adli makamlarca serbest bırakılırken A.A. isimli yaşı küçük şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.