Koronavirüs’ten daha tehlikeliler: Kafede uyuşturucu satarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan kafe içerisinde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine gerçekleştirilen denetimler ve saha çalışmaları neticesinde Yusuf A. (19) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan üst aramasında; 4 ayrı kağıt ve 1 poşet içerisinde sarılı vaziyette toplam 65,2 gram bonzai, 480 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen Yusuf A. Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak serbest kaldı.