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Koronavirüs’ten daha tehlikeliler: Kafede satarken yakalandı

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınını hiçe sayıp insanları zehirlemek için bir kafede sattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 26.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:30 ABONE OL
Koronavirüs’ten daha tehlikeliler: Kafede uyuşturucu satarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan kafe içerisinde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine gerçekleştirilen denetimler ve saha çalışmaları neticesinde Yusuf A. (19) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan üst aramasında; 4 ayrı kağıt ve 1 poşet içerisinde sarılı vaziyette toplam 65,2 gram bonzai, 480 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen Yusuf A. Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

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Koronavirüs’ten daha tehlikeliler: Kafede uyuşturucu satarken yakalandı
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