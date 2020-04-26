Koronavirüsü yendi, bebeğini kucağına aldı

Antalya'da 8.5 aylık hamileyken koronavirüs teşhisi konulan Çiğdem Akman, hastalığı yenmenin ve bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde aynı anda hem koronavirüs, hem lösemi teşhisi konulan Necdet Çelen(37) 17 gün süren tedavisinin ardından taburcu olurken "Koronavirüsü yendim,lösemiyi de yeneceğim" dedi. Çelen evinde ailesiyle karantina altında.Elazığ'da kalp ve şeker hastası Mehmet Yumakgil 15 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu oldu. Evinde Ramazan ayına girmenin huzuruyla kendini karantinaya alan Yumakgil "Lütfen herkes evde kalsın" diyor.Diyarbakır Silvan'da 90 yaşındaki Cemile Kılıç Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle koronavirüsü yendi. Oğlu Selam Kılıç'la mutluluk pozu veren Cemile teyze sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Koronavirüsü 35 gün süren tedavisinin ardından yenen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesin Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse (55), "Benim için gerçekten yeniden doğmak gibi oldu. Yürümeyi öğrendim. Önce yürüteçler ile, daha sonrasında da destek alarak yürümeye başladım. Şimdi artık desteksiz yürüyebiliyorum. Yoğun bakımda kaldığıM 23 gün süresince bir kez 6 dakika kalbim durdu. 23 gün uyutuldum. Kök hücre tedavisi uygulandı" dedi. 85 yaşındaki annesi Vahide Köse ile yaşayan Köse, yoğun bakımda uyanır uyanmaz ilk olarak annesini sorduğunu "En büyük endişem 85 yaşındaki annemdi. Neyse ki onun sağlığı yerinde, herhangi bir sorunu yok" dedi.