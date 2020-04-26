Köylüleri tehdit edip Selahattin Demirtaş’a oy istemiş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gizlendiği evde, 5 ay önce ihbar sonucu yakalanan "Koçer" kod adlı terörist Yusuf Demir hakkında Diyarbakır Başsavcılığı'nca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 600 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede de yer Bingöl'ün Adaklı ilçesi Sevkar Köyü muhtarı Abdulkadir Elden ifadesinde, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gün önce komşumun evinde misafirlikteyken akşam 21.00'de silahlı 4 terörist köye geldi. 'Açız, bize yemek ver' dediler. Evime gelip yemek yedikten sonra caminin önünde yaklaşık 40 köylüyü toplayıp, 'Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Oyunuzu Selahattin Demirtaş'a vereceksiniz. Aksi halde köyü başınıza yıkarız' dediler. Grubun içinde Yusuf Demir'de vardı" dedi. Cami önündeki köylüler de teröristi teşhis etti. Demir ise İHA ve SİHA'lardan, alüminyum folyo kıyafetle kurtulmaya çalıştıklarını ancak işe yaramadığını söyleyerek, "Adım atamaz hale geldik. Teslim olmaktan başka çare yok. Aksi halde artık herkes öleceğini biliyor" dedi. Teröristin 15 Ağustos 2016'da 7'si polis, biri 5 yaşında çocuk 8 kişinin şehit olduğu, 46 kişinin de yaralandığı, Bölge Trafik Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.