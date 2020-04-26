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Leyla, Başkan Erdoğan’a seslendi: “Kutlu davanıza şahit olduğum için şanslıyım”

’te Kovid-19 hastası olan babası için sosyal medyadan yardım çağrısında bulunana Leyla’nın seslenişi yanıtsız kalmadı. İsveç’e gönderilen uçakla Leyla’nın babası Emrullah Gülüşken ve evlatları Türkiye’ye getirildi. Leyla Başkan Recep Tayiyp Erdoğan ile teelfon görüşmesinin ardından sosyal medyadan seslendi: “Kutlu davanıza şahit olduğum için şanslıyım”

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Giriş Tarihi: 26.4.2020 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 20:44 ABONE OL
Leyla, Başkan Erdoğan’a seslendi: “Kutlu davanıza şahit olduğum için şanslıyım”

İsveç'te koronavirüs teşhisi konan, hastanede tedaviye alınmayan ve evinde kalması söylenen Emrullah Gülüşken (47) kızı Leyla sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca harekete geçti.

ŞEHİR HASTANESİNE YERLEŞTİRİLDİ

Türkiye'den İsveç'e uçak gönderildi. Koronavirüs rahatsızlığı olan Emrullah Gülüşken ve dört çocuğu uçakla memlekete getirildi. Tedavisi için Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi.

LEYLA: "KUTLU DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM" DEDİ

Telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyla sosyal medya hesabından duygularını şöyle paylaştı: Benim her zaman kahramanım oldunuz, sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın cumhurbaşkanım @RTErdogan"

Ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti! Başkan Erdoğan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

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Leyla, Başkan Erdoğan’a seslendi: “Kutlu davanıza şahit olduğum için şanslıyım”
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