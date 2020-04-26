Ramazanın neşesi evdeki sofralarda

Türkiye, "Onbir Ayın Sultanı" ramazan ayına koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının gölgesinde girdi. Bu yıl koronavirüs nedeniyle önceki yıllarda meydanlarda, sokaklarda yapılan toplu iftar sofralarının yerini evlerde ailece yapılan iftar ve sahur sofraları aldı. Evler özenle hazırlanan sofralarla şenlendi.İhtiyaç sahibi ailelerin yüzü de yapılan destek ve yardımlarla güldü. Görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan sağlık görevlileri, polis ve itfaiyeciler ise görevleri başında iftarlarını yaptı.Ramazanda iftar sofralarının baş tacı olan pideye ulaşmak için uzun kuyrukların oluştuğu fırınlarda, bu yıl sosyal mesafe kuralı gereği benzer görüntülere rastlanmadı. Birçok kişi, pideleri evinde pişirmeyi tercih etti. Keziban Deniz de onlarda biri. Deniz, "Salgının ilk gününden beri ekmeğimizi evde yapıyorum. Her ramazanda fırına gidip sıraya girerek sıcak pide alırdık. Pideyi de kendim yapmaya karar verdim. İnternetten 'pide yapımı' videolarını izledim. Pidemizi iftara yetiştirdim ve bu ramazanda her gün evde yapacağım. İftar soframızda sağlıklı sıcak pideyi eksik etmediğim için mutluyum" dedi.Kızılayve polis ekipleri de kapı kapı gezerek sıcak pide ve su dağıttı. Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay ve polis ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ramazan pidesi dağıttı. Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, "Vatandaşlarımız iftara yakın sıcak pide kuyruğuna girip evlerine sıcak pide götürürlerdi. Ancak bu yıl salgın dolayısıyla bu heyecanı yaşayamadılar. Bu nedenle sıcak pideyi vatandaşlarımızın kapısına kadar biz götürdük" dedi. İstanbul Avcılar'da da Kızılay gönüllüsü gençler iftar saatinde evlere pide ve su dağıttı.