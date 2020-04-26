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Şafak Ayini’ne koronavirüs iptali

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Şafak Ayini’ne koronavirüs iptali
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında dün sabaha karşı Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri tarafından Anzak Koyu'nda düzenlenmesi planlanan 'Şafak Ayini', koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi. Sabaha karşı Anzak Koyu'na gelen 3 turizmci, 'Anzak' yazısının bulunduğu kaideye çiçek bıraktı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerlerini anmak için saygı duruşunda bulundu. Her yıl binlerce Yeni Zelandalı ve Avustralyalının şafak ayininde doldurduğu Anzak Koyu ile Anzak Koyu'nda bulunan Anzak mezarlığının sessizliğini koruduğu görüldü.
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Şafak Ayini’ne koronavirüs iptali
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