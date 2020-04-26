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Şehit er Ahmet İnce son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine önceki gün 'lı teröristerin düzenlediği havanlı taciz atışında şehit olan sözleşmeli Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce (30), memleketi 'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ayağından ameliyatlı olan babası Ali İnce, oğlunun cenaze törenine sedyeyle katıldı.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:36 ABONE OL
Şehit er Ahmet İnce son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde TSK'ya ait üs bölgesine önceki gün PKK'lı teröristler tarafından havanla yapılan taciz atışında Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'tan geçici olarak Irak'ın kuzeyine görevlendirilen İnce'nin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde getirildi.

Kırıkhan Şehitliği'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin ayağından ameliyatlı babası Ali İnce törene sedyeyle geldi. Şehidin annesi Meryem İnce ve kız kardeşleri, törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Meryem ve babası Ali İnce, oğullarının fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılıp ağladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin uygulandığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'in naaşı, dualarla toprağa verildi.

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Şehit er Ahmet İnce son yolculuğuna uğurlandı
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