Şehit Kamil’in yakınları madalya gururu yaşıyor

Annesini Fransız askerlerin tacizinden korumak isterken 1920'de şehit edilen ve kahramanlığıyla kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşleyen 'Antep Savunması'nın simge ismi Şehit Kamil'e, Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla "İstiklal Madalyası" verilmesi, yakınları tarafından sevinç ve gururla karşılandı. Şehit Kamil'in yeğeni Yalçın Dilek, "Bu madalyanın bizden sonra çocuklarımıza, torunlarımıza onur ve gururla taşınmasını sağlayacağız" dedi. "Şehit Kamil" olarak bilinen Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920'de 10-14 yaşlarındayken fırın önünde annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı koymuş, süngülenerek şehit edilmişti. Bu şehadet destansı bir mücadeleye öncü olmuştu.