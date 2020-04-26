Selda hemşirenin babasından sevindiren haber

SABAH'ın Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde oluşturulan pandemi polikliniğinde çalışan sağlık kahramanlarının bir günlük mesaisine tanıklık ettiği 'Virüsle savaşıyoruz, sonunda kazanacağız' haberinde Selda hemşireyle madenci babasının hikayesine de yer vermişti. Selda Aktağ'ın çalıştığı hastaneye koronavirüs şüphesiyle yatışı yapılan emekli maden işçisi Şanver Aktağ dün koronavirüs testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. Gece-gündüz demeden koronavirüs hastalarını hayatta tutma mücadelesi veren Selda hemşire "Babama çok üzülmüştüm. Hastanede yatan babama sarılamamam, çok üzücüydü. Ben alt katta çalışırken, baba üst katta tedavideydi. Kız kardeşim onunla ilgilendi. Çok şükür atlattık" dedi. Ereğli'ya bağlı Çaylıoğlu köyündeki evinde karantinaya giren Şanver Aktağ'ı, kızı Selda Aktağ ancak izinli gününde ziyaret edebildi. Baba Aktağ "Tüm sağlık personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orada kızımın çalışması bana moral oldu. Canla başla çalışıyorlar. Ben orada yaşananlara tanık oldum. Lütfen evde kalın" dedi.