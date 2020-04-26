Şenol Demiröz hayatını kaybetti

Eski TRT Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz, dün 70 yaşında hayatını kaybetti. Demiröz'ün bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Şenol Demiröz'ün bugün Adapazarı Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceğini duyurdu.1950'de Adapazarı'nda dünyaya gelen Demiröz, Sakarya Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksekokulu'nda eğitim aldı. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda basın müşavirliği görevlerinde bulunan Demiröz, Şaban Karataş döneminde TRT'de Genel Müdür Program Uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı. Demiröz, bir dönem TV Dairesi Yayın Planlama Müdürlüğü ve Yayın Planlama Dairesi Planlama Uzmanlığı görevlerinde de bulunarak, TRT'deki görevinden 1982 yılında ayrıldı. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı da yapan Demiröz, 2004'te TRT Genel Müdürü olarak atandı, 2005'te emekliliğe ayrıldı.