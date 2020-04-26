Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 11 Mayıs'a kadar durduruldu

: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 11 Mayıs'a kadar durduruldu

Corona virüs tedbirleriyle ilgili haberi geldi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki tescil işlemlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurdu.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:15 ABONE OL
Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 11 Mayıs'a kadar durduruldu

Son dakika haberi... Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

E-DEVLET PORTALI ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

Dünyaya örnek mücadelede sıra bağışıklık haritasında

Resmen açıklandı! Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın
Yalan terörü bu defa Salda Gölü üzerinden yapıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 11 Mayıs'a kadar durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA