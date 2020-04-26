Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 11 Mayıs'a kadar durduruldu

Son dakika haberi... Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

E-DEVLET PORTALI ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

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