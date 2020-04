Türkiye’de kendimi daha güvende hissediyorum

ABD'den koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Irak'tan Türkiye'ye getirilen 135 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Diyarbakır'daki Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Suudi Arabistan'da bulunan ve yurda getirilen 80 vatandaş Burdur'da, 267 Türk vatandaşı ise Karaman'da KYK yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı. Kuveyt'ten getirilen 309 kişi, Sakarya'da yurtlara yerleştirildi. Hollanda'dan getirilen 312 Türk vatandaşı ise Giresun'da karantinaya alındı. ABD'den gelen uçaklardan birinde 73 yaşındaki Naime Pekdemir de vardı. ABD'ye New Jersey'de yaşayan kızı ve torunlarını görmek için giden Giresunlu Pekdemir Nisan başında uçuşlar durdurulunca ABD'de kaldı. THY'nin özel bir tahliye seferi düzenleyeceğini duyar duymaz ismini ilk yazdıran kişilerden olduğunu anlatan Pekdemir, "Özel seferi duyar duymaz valizimi hazırlamaya başladım. Amerika'ya torunlarımı görmeye 6 ay önce gelmiştim. Virüs çıkınca burada kaldık. Türkiye'de kendimi daha güvende hissettiğim için bir an önce ülkeme dönmek istedim. Ülkemde sağlık karnem ile gidip ilaçlarımı alabiliyorum, rahatım. ABD'de tedavi olmak ve ilaç almak sıkıntı. Bir yaşlı olarak yaşamanın orada zor. Bu uçağı kaldıranlara çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat versin." dedi. Damadıyla New York'taki JFK Havalimanı'nda bilet işlemlerini tamamlayan Naime Pekdemir, THY uçağına binhdi. ABD'den Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuş, perşembe günü Los Angeles'tan yapılmış, diğer iki uçuş ise cuma günü New York ve Washington'dan gerçekleştirilmişti. Türk vatandaşları ABD'deki havalimanlarında Türk bayrakları açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın gururunu yaşadı. Dün öğleden sonra ABD'den gelen bir başka uçaktaki 346 Türk de Gaziantep'te bir yurtta karantinaya alındı.SABAH