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1-2-3 Mayıs mı olacak? Gözler Kabine toplantısında! sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında olacak mı? Sorusu yer alırken gözler Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Bilindiği üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle büyükşehir statüsüne sahip 30 büyükşehirde ve Zonguldak ilimizde kısıtlama kararı verilmiş ve 4 gün süren bu süreç sonrasında bugün kısıtlama kaldırılmıştı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı kabinesinin beşinci kez telekonferans yöntemi ile corona virüs salgın sürecindeki bazı kısıtlamaların esnetilme haliyle alakalı değerlendirmelerde bulunacağı biliniyor. Aynı zamanda 'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle cuma günün de hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının daha söz konusu olduğu öngörülenler arasında. Peki, 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı mı olacak? Cumhurbaşkanlığı 1 Mayıs 3 günlük sokağa çıkma yasağı açıklaması yaptı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:27 ABONE OL
1-2-3 Mayıs İşçi Bayramı sokağa çıkma yasağı mı olacak? Gözler Kabine toplantısında! 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

haberi: Bugün salgın süresince beşinci kez telekonferans yöntemi ile toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bir numaralı gündem maddesi olacak. Bugün corona virüsü salgınına dair alınan bazı tedbirlere esnetilme ve normalleştirme değerlendirmeleri yapılacakken öte yandan binlerce vatandaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda uygulandığı gibi Cuma gününe denk gelmekte olan için de aynı uygulamanın gerçekleştirilmesi ve 3 günlük süreyle kısıtlama getirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ardından yapılacak olan açıklama merakla beklenirken öte yandan 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Sorusu internet aracılığı ile araştırılan konular arasında. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gün içerisinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından yapılacak olan açıklama ile Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belirlenecek. İşte konuya dair tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

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1-2-3 Mayıs İşçi Bayramı sokağa çıkma yasağı mı olacak? Gözler Kabine toplantısında! 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
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