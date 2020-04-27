1-2-3 Mayıs İşçi Bayramı sokağa çıkma yasağı mı olacak? Gözler Kabine toplantısında! 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi: Bugün salgın süresince beşinci kez telekonferans yöntemi ile toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde bir numaralı gündem maddesi 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak. Bugün corona virüsü salgınına dair alınan bazı tedbirlere esnetilme ve normalleştirme değerlendirmeleri yapılacakken öte yandan binlerce vatandaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda uygulandığı gibi Cuma gününe denk gelmekte olan İşçi Bayramı için de aynı uygulamanın gerçekleştirilmesi ve 3 günlük süreyle kısıtlama getirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı ardından yapılacak olan açıklama merakla beklenirken öte yandan 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Sorusu internet aracılığı ile araştırılan konular arasında. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gün içerisinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından yapılacak olan açıklama ile Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belirlenecek. İşte konuya dair tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…