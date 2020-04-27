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1 Mayıs’ta var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün? BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan bugün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı tarafından koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin detaylar paylaşıldı. Başkan Erdoğan’ın açıklaması sonrası vatandaşlarımız 1 Mayıs’ta var mı? sorusunu yoğun olarak merak ederek arama motorlarında araştırmaya başladı. Öte yandan bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün vatandaşlarımız tarafından öğrenilmek isteniyor. 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:38 ABONE OL
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün? BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!

Çin'de ortaya çıkması sonrası tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni bilgiler sunuldu. Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün ve hangi günlerde olacağına değinen Başkan Erdoğan, vatandaşlarımızın merak ettiği 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuna da yanıt olacak açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı merak eden vatandaşlarımız içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte son dakika ayrıntıları…

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 1 Mayıs 2020 günü sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin detaylar paylaşıldı. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı...

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1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün? BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!
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