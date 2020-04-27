40 terörist saldırdı: Kahramanlar hain planı böyle bozdu

Kuzey Irak'taki Haftanin bölgesinde bir askerin şehit olduğu. 3 askerin yaralandığı ve 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Önceki gün yaklaşık 40 kadar PKK'lı teröristin Haftanin'de yer alan ve en stratejik konuma sahip Kiri Tepe Üs Bölgesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda, hainlerin özellikle sisli havayı seçtiği öğrenildi. Termal kameralara yakalanmamak için şemsiye getiren teröristlerin ağır silahlar taşıdığı öğrenildi. Teröristlerin saldırısı ise üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin dikkatiyle püskürtüldüğü ortaya çıktı. Üs bölgesinde nöbette bulunan sözleşmeli er Ahmet İnce ile arkadaşları teröristleri fark edince ateş açtı. Bu ilk ateşle 4 PKK'lı teröristi öldüren kahraman askerler, teröristlerin planını bozdu. Saldırıda, sözleşmeli er Ahmet İnce şehit olurken, 3 askerde yaralandı. Üs bölgesindeki diğer askerlerin de müdahalesi sonucu, teröristler bölgeden kaçtı. Hain saldırı sonrasında hava harekatıyla 11 terörist etkisiz hale getirildi, 10 terörist de ağır yaralandı.ŞEHIT Sözleşmeli Er Ahmet İnce Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Şehitliğinde toprağa verildi. Törene, ayağından ameliyat olan şehit babası Ali İnce de sedye ile geldi. Şehidin annesi Meryem İnce ve kız kardeşleri, törende gözyaşlarına boğuldu. İnce, dualarla toprağa verildi.