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Ataşehir Emniyeti’nin acı kaybı! Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrası yaptırdığı test pozitif çıkan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru tedavi gördüğü ve ’nde hayatını kaybetti.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:13 ABONE OL
Ataşehir Emniyeti’nin acı kaybı! Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda ateş ve öksürük şikâyetiyle hastaneye başvuran ve yapılan Koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif sonuçlanan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Feridun Fırat Yıldırım'dan acı haber geldi.

Durumunun ağırlaşması üzerine Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun cenazesinin bugün Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nde ikindi namazına yakın bir saatte namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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Ataşehir Emniyeti’nin acı kaybı! Koronavirüs’ten hayatını kaybetti
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