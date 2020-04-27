Ataşehir Emniyeti’nin acı kaybı! Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda ateş ve öksürük şikâyetiyle hastaneye başvuran ve yapılan Koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif sonuçlanan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Feridun Fırat Yıldırım'dan acı haber geldi.





Durumunun ağırlaşması üzerine Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memurunun cenazesinin bugün Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nde ikindi namazına yakın bir saatte namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.