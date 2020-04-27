Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım

Antalya'da yaşayan Zehra Çınar (31) ile El Hadji Thiam, 5 yıl önce evlendi. Thiam, 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Türkiye'deki oturma izni iptal edilince de uzun süre geri gelemedi. Thiam, kızı Zeynep'i de izinli olarak geldiğinde, ancak 3 aylıkken görebildi. Kayınvalidesinin davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin verilen Thiam, dönüş hazırlığı yaparken, koronavirüs tedbirlerine takıldı. Şu an 5 yaşında olan Zeynep Thiam ise sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yaptığı paylaşımda, "Babamı çok özledim. Onu getirene 10 kutu şeker alacağım" dedi. Aile yetkililerden bu ayrılığa bir çözüm bulmasını istedi.