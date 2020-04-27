Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım

Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım
Antalya'da yaşayan Zehra Çınar (31) ile El Hadji Thiam, 5 yıl önce evlendi. Thiam, 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Türkiye'deki oturma izni iptal edilince de uzun süre geri gelemedi. Thiam, kızı Zeynep'i de izinli olarak geldiğinde, ancak 3 aylıkken görebildi. Kayınvalidesinin davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin verilen Thiam, dönüş hazırlığı yaparken, koronavirüs tedbirlerine takıldı. Şu an 5 yaşında olan Zeynep Thiam ise sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yaptığı paylaşımda, "Babamı çok özledim. Onu getirene 10 kutu şeker alacağım" dedi. Aile yetkililerden bu ayrılığa bir çözüm bulmasını istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA