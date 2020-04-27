Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı kabinesi) coronavirüs gündemiyle toplanıyor! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak. Son dört toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılacak ve toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

CORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ÖNE ÇIKAN BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapacağı kabine toplantısında coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak.

1 MAYIS CUMA'YA DENK GELDİĞİ İÇİN...

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.

YASAKLARDA ESNEME OLACAK MI?

Her bakanlık coronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede "Normalleşmenin aşamaları" ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek. Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak. 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Toplantıda uzaktan eğitim kararı da tekrar değerlendirilecek. Okulların açılmasının bir süre daha ertelenebileceği beklentisi hakim. Ayrıca okulların açılışının ertelenmesi halinde mezuniyetlerin nasıl olacağı ve sınav takvimi de ele alınacak konular olacak.