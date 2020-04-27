Başkan Erdoğan: "Fütursuz saldırının gerisinde hastalıklı zihniyet var"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konutuna yönelik çirkin iddialara ve saldırılara sert tepki gösterdi.

"HASTALIKLI ZİHNİYET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır." dedi.

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"DAĞITTIKLARI KİTAPÇIKLARLA ALEVİLİĞİ DİN OLARAK TAKDİM EDEN ANLAYIŞI KINIYORUM"

Erdoğan, "Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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"DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZA YAPILAN SALDIRI DEVLETE YAPILAN SALDIRIDIR"

Diyanet İşleri Başkanının söylediklerinin sonuna kadar doğru olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır." ifadesini kullandı.

"ARTIK TÜNELİN UCU ALLAH'IN İZNİYLE GÖRÜNDÜ"

Erdoğan, koronavirüsle mücadele ile ilgili, "Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabb'im bizlere kutlamayı nasip etsin." şeklinde konuştu.