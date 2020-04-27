Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bir çığlık da İsviçre’den

Bir çığlık da ’den

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Bir çığlık da İsviçre’den
İsviçre'de yaşayan Yasemin Özkezer (43) Yaman koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hastanede bir gece yatırılıp evine gönderilince çareyi Türkiye'den yardım istemekte buldu. Özkezer "Kardeşim benimle yaşıyor. 43 yaşındayım, kardeşim 37 yaşında. Tam 3 haftadır ailece bu hastalığı çekiyoruz. İki tane çocuğum var, üç odalı bir evde yaşıyoruz. Halimiz çok kötü. İsviçre'de 4 kez hastaneye gittim. İlgilenen yok, bakan yok. Bakanım Fahrettin Koca'ya sesleniyorum. Bizi götürün. Leyla'nın sesi bizim de sesimiz olsun" dedi. İHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir çığlık da İsviçre’den
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA