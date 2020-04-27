Bir çığlık da İsviçre’den

İsviçre'de yaşayan Yasemin Özkezer (43) Yaman koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hastanede bir gece yatırılıp evine gönderilince çareyi Türkiye'den yardım istemekte buldu. Özkezer "Kardeşim benimle yaşıyor. 43 yaşındayım, kardeşim 37 yaşında. Tam 3 haftadır ailece bu hastalığı çekiyoruz. İki tane çocuğum var, üç odalı bir evde yaşıyoruz. Halimiz çok kötü. İsviçre'de 4 kez hastaneye gittim. İlgilenen yok, bakan yok. Bakanım Fahrettin Koca'ya sesleniyorum. Bizi götürün. Leyla'nın sesi bizim de sesimiz olsun" dedi. İHA