BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Görüşmenin videosu Erdoğan'ın Twitter adresinden "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz" notu ile paylaşıldı. Videoda Başkan Erdoğan, Leyla Gülüşken'e "Babanız Türkiye'ye ulaştı, artık emin ellerde. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar" derken, Leyla Gülüşken de "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için, ne desem azdır" karşılığını verdi.Diyalog şöyle devam etti:Sağol. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamd olsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden. Biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz.Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum. Orada olduklarından ötürü çok mutluyum.Hiç endişe etmeyin. Danışmanım (Serkan Topaloğlu), o da kardiyologdur. İşi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayrolur. Dua edelim. Üzerimize düşeni de yapalım. Leyla Gülüşken görüşmenin ardından sosyal medya hesabından da Erdoğan'a seslendi: Her zaman kahramanım oldunuz, kutlu davanıza şahit olduğum için şanslıyım. ANKARA