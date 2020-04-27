Cipsten çıkan promosyon mahkemelik etti

Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. Avukat Deniz Y. marketten alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmak için kasaya geldi. Burada aldıklarının 11 lira olduğunu duyunca yeterli parası olmadığı için ürünleri almaktan vazgeçti. Deniz Y. daha önce cips içerisinden çıkan 3 adet hediye kola çekini işletmeci Erdoğan Ş.'ye vererek kolaları almak istedi. Erdoğan Ş. ise bıraktığı ürünleri almayacaksa kolaları da almaması gerektiğini söyledi. Yaşanan sözlü tartışma üzerine Deniz Y. promosyon kartlarını masaya bırakıp kolalarla birlikte marketten çıktı. Ürünleri almak için market sahibi Erdoğan Ş.'de genç kadının arkasından giderek kolaları elinden aldı.

MARKET, DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine avukat Deniz Y.'ye sinirlenen market sahibi genç kadına tekme atarak darp etmeye başladı. İkili arasında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından olay yerine gelen polislerle karakola götürülen çift Erdoğan Ş.'den şikâyetçi oldu.

'SEVGİLİSİNİNDE BORCU VARDI KOLALARI VERMEDİM'

Karakolda ifadesi alınan Erdoğan Ş. genç kadının erkek arkadaşını tanıdığını, ara sıra kendisinden alışveriş yaptığını ve kendisine önceden kalan 31 lira borcunun bulunduğunu söyledi. Olay günü Deniz Y.'nin marketten bir miktar alışveriş yaptığını ve parası çıkmadığı için ürünleri tekrar bıraktığını söyleyen işletmeci cipslerden çıkan 3 adet kola promosyonunun tümünü veremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandığını, Deniz Y.'ye vurmadığını iddia etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Erdoğan Ş. hakkında 'Basit yaralama' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada işletmeci hakkında 3 yıl hapis isteniyor.