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'te havan topu saldırısı düzenledi

Irak'ın kentinin güneyinde bir köye terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan topu saldırısında bir sivilin yaralandığı bildirildi. Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Halaf Esvet köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:38 ABONE OL
DEAŞ Kerkük'te havan topu saldırısı düzenledi
Terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından köye 3 adet havan topu saldırısı yapıldığına dikkati çeken Harbiye, saldırıda 1 sivilin yaralandığını ifade etti.

Harbiye, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
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DEAŞ Kerkük'te havan topu saldırısı düzenledi
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