DEAŞ Kerkük'te havan topu saldırısı düzenledi

Terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından köye 3 adet havan topu saldırısı yapıldığına dikkati çeken Harbiye, saldırıda 1 sivilin yaralandığını ifade etti.Harbiye, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.