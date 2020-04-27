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vakasının tarihi çarpıtıldı, devlet karalanmaya çalışıldı

Türkiye koronavirüsü tedbirleri kapsamında 60 bin vatandaşı yurt dışından tahliye ederek memlekete getirdi. Türkiye devleti İsveç’ten bir vatandaşı Kovid-19 hastası olduğu için özel uçakla getirdi. Bu da bazıları tarafından şov diye nitelendi. Manipülasyon ve yalan bilgi yaymak için sosyal medyayı kullanan kişiler, bir vakasının görüntüsünün tarihini çarpıtarak dün yaşanmış gibi sundu. İsveç’ten Kovid-19 hastası getirilmesini şov olarak yansıttı. ‘Aynı gün biri kendini astı!’ diye manipülasyon yapmaya çalıştı. İşte gerçeği:

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Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:51 ABONE OL
İntihar vakasının tarihi çarpıtıldı, devlet karalanmaya çalışıldı

Türkiye bugüne kadar 60 bin civarında Türk vatandaşını koronavirüsü tedbirleri kapsamında memlekete getirdi. Sosyal medyadan çağrı da bulunan Leyla'nın babası Kovid-19 hastası olduğu için özel jet ile ülkeye getirilip tedavi altına alındı. Ancak sosyal medyadaki daha önce intihar etmiş bir kişinin görüntüsü dün intihar etmiş gibi sunuldu.

60 BİN KİŞİ GETİRİLDİ, İSVEÇ'TEN BİR VATANDAŞ DA GETİRİLİNCE 'ŞOV' DENDİ

Ayşe Aydoğdu isimli kişi, @ay_moon_ay hesabından "İsveç'ten Sağlık Bakanı'nın köylüsünü özel jetle getirdikleri aynı gün bir vatandaş işsizlikten kendini astı" diye yalan bilgi yaymaya çalıştı. Diğer kullanıcısı EmirAlp, İsveç'ten korornavirüsü hastasının ülkeye getirilmesini şov olarak nitelendirerek manipülasyon yapmaya çalıştı.

OLAYIN YAŞANDIĞI GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ ÇARPITILIP 'DÜN' DEDİLER

İntihar olayının görüntüsünün tarihini çarpıtarak "Dün gece İstanbul'da bir vatandaş kendini üst geçitten astı" dedi. 60 bin kişinin yurt dışından getirildiğini görmek istemeyen ve devleti karalamak isteyen kişiler, intihar vakasının görüntüsüyle propaganda yapmaya kalkacak kadar alçaldı. Olayın yaşandığı görüntünün tarihini 'dün' diye değiştirdi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Aksaray'da sabah saatleri 05.00 sularında üst geçitten intihar eden kişinin 15 Nisan 2020 tarihinde intihar ettiği öğrenildi. 13 gün önce yaşanan intihar olayını, dün yaşanmış gibi sosyal medyada sunulması bu kadarına da pes dedirtti.

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İntihar vakasının tarihi çarpıtıldı, devlet karalanmaya çalışıldı
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