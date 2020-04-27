Kabindeki kahramanlar

Pandemiyle mücadele sürecinde 50 binin üzerindeki Türk vatandaşını dünyaya parmak ısırtan tahliye operasyonlarıyla ülkeye getiren THY'nin kabin memurları büyük bir özveriyle çalışıyor. Tahliye seferlerinden birinde görev yapan kabin amiri Hakan Diyarbakırlıoğlu (36), "THY olarak bizim öncü bir görevimiz. Sorumluluğumuz var. Operasyonun işlemesi ve yurttaşlarımızın ülkemize dönmesi gerekiyor.Ülkemize olan sorumluluğumuzun bilinciyle özel önlemlerle tüm ekip arkadaşlarım çalışamlarını sürdürüyor" dedi. Koruyucu kıyafetlerin kullanımına büyük önem verdiklerinin altını çizen Diyarbakırlıoğlu, Türkiye'ye dönüş yolunda 14 gün karantina altında tutulacak yolculardan istenilen formların doğru şekilde doldurulup doldurulmadığına büyük özen gösterdiklerinin altını çizen Diyarbakırlıoğlu "Yurtdışından gelen yolcularla direk irtibatımızın bulunması ve risk gurubunda olduğumuz uçuş sonrası kendimizi karantinaya aklıyoruz. Ailemizle arkadaşlarımızıla iletişimi telefonla sürdürüyoruz" diye konuştu.26 Nisan Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY), Karadağ'ın Podgorica şehrinden 153 Türk vatandaşının tahliye edilmesi seferinde de bu özel gün nedeniyle koronavirüsten hayatını kaybeden pilotlar Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç isimleri anons edilerek anıldı. Tahliye uçağının kaptan pilotu Onur Yazgan anonsta "Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter paylaşımında "Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun" mesajını paylaştı.