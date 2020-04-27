‘Limon kumpası’ yalanına 3 gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından gündeme getirilen ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kumpas olduğu iddia edilmesine rağmen AK Parti'ye kumpas kurmak için çekildiği anlaşılan limon videosu ile ilgili operasyon başlatıldı. AK Parti'nin suç duyurusu üzerine Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman gözaltına alındı. SABAH'a açıklama yapan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Bizim suç duyurumuzdan sonra operasyon yapıldı. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Bütün para trafiği ortaya çıksın. Kimse partimize böyle basit kurgularla iftira atamaz" dedi.