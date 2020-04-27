Son dakika... Bugün 27 Nisan e muhtırasının yıl dönümü! İşte Tarihe geçen sivil siyaset direnişi ve 27 nisan e muhtıra gerçekleri

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 27 Nisan e muhtırasını değerlendirdi ve bugün gelinen noktanın 2007'de gerçekleşen o kritik günlerdeki kritik hamlelerin karşılığı olduğunu belirtti. İşte Övür'ün 27 Nisan değerlendirmesi;

DARBE HAZIRLIKLARI...

Demokrasi açısından oraya gidişin aslında 2005'lerde başladığını düşünmeliyiz. İktidara geliyorsunuz ve 2 - 3 yıl geçmeden inanılmaz bir tartışma, gerilim, ay ışığı, yakamoz gibi darbe hazırlıkları, toplantılardan bahsedilmeye başlandı. Bu klasik bildiğimiz 60'larda başlayan cuntacı vesayetçi rejimin ürettiği darbeci bir geleneğin hazırlıklarıydı.

"E-muhtıraya direniş dönüm noktasıydı" | Video

27 NİSAN'DA TÜRK SİYASETİ İLK KEZ CUNTAYA KARŞI DİRENDİ

Başka bir yanı daha vardı. Hrant Dink cinayetiyle, Malatya ile devam eden, Cumhuriyet mitingi adı verilen o organiaasyonlarla yapılan başka bir kanalda bir hazırlık daha vardı. AK Parti'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmediler. Çare bulamadılar 367 garabetini uydurdular. Burada tabi siyaset sınıfının cunta karşısında tarih boyunca sessiz kaldığını gördük. 27 Nisan e Muhtırayı bence diğerlerinden ayıran en önemli yanı budur. Siyasetin buna direnişi ve kararlı duruşudur. İlk defa sivil siyaset bir direniş gösterdi ve kırılma noktasıdır. Siyasetin namusunu kurtarmadır bu bence.