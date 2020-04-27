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Son dakika: Dr. ’ndan koronavirüs değerlendirmesi

Tüm dünya coronavirüsle mücadele ederken bir yandan da aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki ne zaman çıkacak? Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve 'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. , coronavirüs (Coivd-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu, ABD'de Toplam vaka sayısı 1 milyon. Ölüm sayısı ise 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyon civarında. ABD çöküşte. Türkiye’de iyi bir iniş var. Fakat tedbirlere devam edilmeli. Rehavete kesinlikle kapılmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmayın” dedi. Aşı konusunda ise  Dr. Çilingiroğlu, Normale dönüş için aşı şart. Aşı sağlık çalışanları için Eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021’in ilkbaharında" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika: Dr. Mehmet Çilingiroğlu’ndan koronavirüs değerlendirmesi

Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve 'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs (Coivd-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki son gelişmelere değinen Çilingiroğlu, ABD'de tedbirlerin gevşetilmesinin ardından koronavirüste vaka sayısının artacağına dikkat çekti. Çilingiroğlu, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde, durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğuna dikkat çekti.

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Son dakika: Dr. Mehmet Çilingiroğlu’ndan koronavirüs değerlendirmesi
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