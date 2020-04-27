Son dakika: Dr. Mehmet Çilingiroğlu’ndan koronavirüs değerlendirmesi

Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs (Coivd-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki son gelişmelere değinen Çilingiroğlu, ABD'de tedbirlerin gevşetilmesinin ardından koronavirüste vaka sayısının artacağına dikkat çekti. Çilingiroğlu, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde, durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğuna dikkat çekti.