Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 402 kişi gözaltında...

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 hesap incelendi. 402 kişi gözaltında." denildi.
İÇİŞLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 hesap incelendi. 402 kişi gözaltında.SON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu! Tekrar yurt dışına çıkabilecekler İçişleri: 35 bin 422 kişiye işlem yapıldı Bakan Pekcan, temassız ticaretle tır ve vagon geçişlerini açıkladı