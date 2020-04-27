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: 'ndan flaş açıklama: 402 kişi gözaltında...

haberi: 'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 hesap incelendi. 402 kişi gözaltında." denildi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 402 kişi gözaltında...

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 hesap incelendi. 402 kişi gözaltında." denildi.

İÇİŞLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 hesap incelendi. 402 kişi gözaltında.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 402 kişi gözaltında...
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