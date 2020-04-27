Son dakika: Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı!

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi'nde yapılan testler sonucu koronavirüs vakaları tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Akkuş İlçesi Düğencili Mahallesi'nde 27.04.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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