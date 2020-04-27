Son dakika: Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı.







YAZI YAZAN KİŞİ YAKALANDI



Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi.







YAZI TEMİZLENDİ



Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi. Temizliğin ardından anıt dezenfekte edildi.



