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Son dakika: Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:03 ABONE OL
Son dakika: Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı.



YAZI YAZAN KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi.



YAZI TEMİZLENDİ

Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi. Temizliğin ardından anıt dezenfekte edildi.

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Son dakika: Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı
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