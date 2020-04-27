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Başkanı 'tan 27 Nisan e-muhtırası açıklaması

Başkanı Şentop: "Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden , demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:58 ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 27 Nisan e-muhtırası açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasi tarihinin en karanlık sayfalarının, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleri olduğuna işaret etti.

Bunlardan birinin, 27 Nisan 2007'de tarihe "e-muhtıra" olarak geçen müdahale olduğunu hatırlatan Şentop, "Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur.‬" ifadesini kullandı.

Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını kaydetti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 27 Nisan e-muhtırası açıklaması
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